بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 4829 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر62 مليون سهم تمت من خلال 3000 صفقة نقدية بقيمة 5ر14 مليون دينار كويتي (نحو 8ر47 مليون دولار أميركي).