البورصة المصرية تربح 6.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي نحو 8ر6 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 7ر914 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فـزاد مؤشر / إيجي اكس 30 / بنحو 0.77 % ليبلغ مستوى 16346 نقطة، وقـفـز مـؤشـر / إيجي اكس 70 / بنسبة 32ر1 % ليبلغ مستوى 811 نقطة، وسجل مـؤشـر / إيجي اكس 100 / ارتفاعاً بنحو 94ر0 % ليبلغ مستوى 2063 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 8ر2 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية.

وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على 94ر69 ٪ من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 22ر22 ٪، والعرب على 84ر7 ٪، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 41ر40 مليون جنيه، و صافي بيع بقيمة 29ر14 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 71ر40 ٪ من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 29ر59 ٪، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 10ر20 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 251 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 239 ألف سند.