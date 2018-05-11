أسهم أوروبا تتجه إلى أطول موجة مكاسب في 3 سنوات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة خلال جلسة الجمعة، واتجهت لتسجيل أطول موجة مكاسب في أكثر من ثلاث سنوات، حيث خطف إبرام الصفقات الأضواء من الأسبوع الحافل بالنتائج في نهايته.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش متجهًا إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ مارس آذار 2015.
ولم يسجل المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني تغيرًا يذكر من حيث النسبة المئوية.
وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الربع الأول في أوروبا من نهايته، تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الأفضل أداء بعد ارتفاع أسهم أرسيلور ميتال 3.6%. وحققت أكبر شركة لإنتاج المعادن في العالم أرباحا فاقت التوقعات وأعطت نظرة متفائلة لعام 2018
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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