البورصة الأردنية تنخفض بنسبة 0.89% في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.89% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2197.3 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 3.8 مليون دينار مقارنة مع 5.4 مليون دينار للأسبوع السابق، بنسبة إنخفاض 30.2%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 19 مليون دينار أردني مقارنة مع 27.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 19 مليون سهم، نفذت من خلال 11515 صفقة.