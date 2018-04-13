البورصة المصرية تربح 6ر4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 6ر977 مليار جنيه.

وارتفع أداء مـؤشـرات السـوق الرئيسية والثانـوية بشكل جماعـي فـزاد مؤشر /إيجي إكس 30/ بنسبة 18ر1 % ليبلغ مستوى 17616 نقطة، وقــفـز مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 25ر0 % ليبلغ مستوى 868 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي إكس 100/ ارتفاعاً بنحو 08ر1 % ليبلغ مستوى 2263 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 4ر7 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 157ر1 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية.

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت 17ر52 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العــرب استحوذوا على نسبة 75ر35 %، والعــرب على 08ر12 %، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 76ر116 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 55ر33 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 31ر52 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 69ر47 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 54ر101 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو531 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 494 ألف سند.