سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري الخميس

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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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