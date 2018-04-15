واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني تنخفض 39%

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الأحد، تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 39.3 % في مارس(آذار) مقارنةً بها قبل عام بسبب تباطؤ الطلب على الخام الإيراني.

وفي مارس (آذار) استورد خامس أكبر مستورد للنفط في العالم 1.37 مليون طن من الخام الإيراني بما يعادل 324 ألفاً و612 برميلاً يومياً مقارنةً مع 2.26 مليون طن قبل عام حين سجل حجم الواردات مستوى قياسياً مرتفعاً بحسب الأرقام.