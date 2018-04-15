واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني تنخفض 39%

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الأحد، تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 39.3 % في مارس(آذار) مقارنةً بها قبل عام بسبب تباطؤ الطلب على الخام الإيراني.
وفي مارس (آذار) استورد خامس أكبر مستورد للنفط في العالم 1.37 مليون طن من الخام الإيراني بما يعادل 324 ألفاً و612 برميلاً يومياً مقارنةً مع 2.26 مليون طن قبل عام حين سجل حجم الواردات مستوى قياسياً مرتفعاً بحسب الأرقام.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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