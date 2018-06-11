البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.38%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.38% ما يعادل 2.04 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 541.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 267,072 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 504,171 دولار نفذت من خلال 127 صفقة.