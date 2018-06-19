تراجع الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 44ر197 نقطة أو ما يعادل 87ر0% ليصل إلى 89ر22482 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي(0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 08ر13 نقطة، أو74ر0%، ليصل إلى 35ر1758 نقطة.