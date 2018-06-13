ارتفاع محدود للأسهم اليابانية اليوم الاربعاء

ارتفعت الأسهم اليابانية عند إغلاق جلسة الأربعاء لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب الكثير من المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينما قفز سهم توشيبا بعد الإعلان عن إعادة شراء كبيرة للأسهم. وقفز سهم توشيبا 6.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستعيد شراء ما تصل قيمته إلى 700 مليار ين (6.33 مليار دولار) من أسهمها.

وارتفع المؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 22966.38 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1800.37 نقطة.