ارتفاع محدود للأسهم اليابانية اليوم الاربعاء

ارتفعت الأسهم اليابانية عند إغلاق جلسة الأربعاء لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب الكثير من المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينما قفز سهم توشيبا بعد الإعلان عن إعادة شراء كبيرة للأسهم. وقفز سهم توشيبا 6.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستعيد شراء ما تصل قيمته إلى 700 مليار ين (6.33 مليار دولار) من أسهمها.
وارتفع المؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 22966.38 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1800.37 نقطة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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