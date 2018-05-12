أسعار النفط تنخفض إلى 77.12 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم في جلسة متقلبة تراجعت فيها عن مكاسبها الأولية .وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتًا إلى 77.12 دولارًا للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارًا الذي سجلته يوم أمس الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 . وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 بالمئة.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتًا لتبلغ عند التسوية 70.70 دولارًا للبرميل مقارنة مع أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف البالغ 71.89 دولارًا الذي سجلته في جلسة الخميس.وعلى مدار الأسبوع سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 1.2 بالمئة.