صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم .

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 44ر68 نقطة، أو 30ر0%، ليصل إلى 94ر22762 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 36ر4 نقطة، أو 24ر0%، ليصل إلى 80ر1785 نقطة.