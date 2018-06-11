صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

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العرب اليوم - صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

بورصة طوكيو
طوكيو - واس

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم .

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 44ر68 نقطة، أو 30ر0%، ليصل إلى 94ر22762 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 36ر4 نقطة، أو 24ر0%، ليصل إلى 80ر1785 نقطة.

اقتصاد عاجل
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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



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صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



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