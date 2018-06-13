الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لقرار المركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب في جلسة الأربعاء، بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد ختام اجتماع لجنة سياساته النقدية في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1295.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1292.60 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1298.50 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.83 دولار للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 16.95 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم وسجل 1018.41 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 889.80 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 889.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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