10.7 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية في 5 أشهر

بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية في 5 أشهر من العام الحالي نحو 10.7 مليار دولار.وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات اللواء إسماعيل جابر في تصريح له اليوم ، إن صادرات شهر مايو الماضي بلغت 2.069 مليار دولار أمريكي، منها صادرات غير صناعية غير البترولية بقيمة 1.579 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت صادرات مصر الغذائية 489 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 834 مليون دولار أمريكي، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 621 مليون دولار ، ثم مجموعة دول إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 108 ملايين دولار أمريكي، فيما بلغت قيمتها لدى باقي دول العالم الأخرى غير الولايات المتحدة نحو 413 مليون دولار أمريكي.