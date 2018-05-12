بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 12ر3 بالمائة ليصل عند 16ر7366 نقطة.
وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 4ر45 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 130ر18 مليون دولار أمريكي.
GMT 09:56 2018 السبت ,12 أيار / مايوأسعار النفط تنخفض إلى 77.12 دولارًا للبرميل
GMT 11:20 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوالبورصة المصرية تخسر 29.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
GMT 10:30 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوأسهم أوروبا تتجه إلى أطول موجة مكاسب في 3 سنوات
GMT 09:54 2018 الجمعة ,11 أيار / مايوسعر الجنية المصري مقابل الفرنك السويسري الجمعة
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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