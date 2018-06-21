أعرب رئيس هيئة السوق المالية ، محمد بن عبد الله القويز عن سعادته بانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة .

وأكد معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها ، لافتاً النظر إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالي سهلة التمويل، ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها .

يذكر أن المزود العالمي للمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة قد أعلن في وقت سابق الليلة الماضية انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، الذي على إثره ستتأهل السوق المالية السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى MSCI .

وسيتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI على مرحلتين : الأولى خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر في مايو 2019م، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس 2019م.

ويأتي هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي .

وفي ثنايا إعلانه ، أشاد المزود العالمي للمؤشرات MSCI بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها كل من " تداول " وهيئة السوق المالية السعودية خلال العام الماضي منذ انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو 2017م، إذ تمكنت السوق المالية السعودية من تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة إلى جانب تحقيقه إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.

وأشار الإعلان إلى أن 32 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في المؤشر، وأن وزن السوق المحتمل في المؤشر سوف يكون 2.6%.