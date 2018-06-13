أسهم أوروبا تنخفض صباحًا مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي

سجلت التعاملات في الأسهم الأوروبية تذبذبًا في المعاملات المبكرة اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الإرشادات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول مستقبل زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، بينما انخفضت أسهم انديتكس مالكة زارا بعد نتائج الأعمال وهبطت أسهم جست إيت بسبب اشتداد المنافسة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فيما تراجع المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100البريطاني 0.2 بالمئة. وحافظت إيطاليا على أدائها الذي يفوق السوق ليرتفع مؤشرها 0.2 بالمئة. وانخفضت أسهم انديتكس 2.3 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت عند الفتح بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول هوامش تفوق التوقعات.

وقادت انديتكس المؤشر إيبكس للانخفاض ليسجل أداء دون المؤشرات الأوروبية المناظرة له منخفضا 0.7 بالمئة. وانخفضت أسهم جست إيت 7.2 بالمئة لتتصدر الأسهم المتراجعة على المؤشر ستوكس 600 في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تصاعد المنافسة بعد أن قالت ديلفيرو إنها ستسمح للمطاعم باستخدام وسائلها الخاصة لنقل طلبيات الطعام التي يتم طلبها عبر تطبيقها.