أسهم أوروبا تنخفض صباحًا مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي

سجلت التعاملات في الأسهم الأوروبية تذبذبًا في المعاملات المبكرة اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الإرشادات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول مستقبل زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، بينما انخفضت أسهم انديتكس مالكة زارا بعد نتائج الأعمال وهبطت أسهم جست إيت بسبب اشتداد المنافسة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فيما تراجع المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100البريطاني 0.2 بالمئة. وحافظت إيطاليا على أدائها الذي يفوق السوق ليرتفع مؤشرها 0.2 بالمئة. وانخفضت أسهم انديتكس 2.3 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت عند الفتح بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول هوامش تفوق التوقعات.
وقادت انديتكس المؤشر إيبكس للانخفاض ليسجل أداء دون المؤشرات الأوروبية المناظرة له منخفضا 0.7 بالمئة. وانخفضت أسهم جست إيت 7.2 بالمئة لتتصدر الأسهم المتراجعة على المؤشر ستوكس 600 في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تصاعد المنافسة بعد أن قالت ديلفيرو إنها ستسمح للمطاعم باستخدام وسائلها الخاصة لنقل طلبيات الطعام التي يتم طلبها عبر تطبيقها.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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