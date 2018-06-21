مؤشر الأسهم الياباني يغلق تداولات الخميس على ارتفاع

ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي اليوم بعدما بدأت المخاوف بشأن نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة في الانحسار وصعود أسهم شركات التكنولوجيا على خلفية أداء قوي لناسداك .

وارتفع المؤشر القياسي 0.61 بالمئة ليغلق عند 22693.04 نقطة .

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.12 بالمئة ليغلق عند 1750.63 نقطة بعدما عجز عن المحافظة على مكاسبه في وقت سابق من الجلسة عندما صعد 0.34 بالمئة .