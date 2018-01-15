المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام
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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام.

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العرب اليوم - المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام.

المؤسسة العامة للحبوب
الرياض - العرب اليوم

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام.

اقتصاد عاجل
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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام



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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام



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رغم الهجوم الذي طال عائلتها في الماضي

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لندن - ماريا طبراني

ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا

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