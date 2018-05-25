الأسهم الأوروبية تنخفض في بداية تعاملاتها اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية اليوم لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مارس بفعل مخاوف بشأن مباحثات حول التجارة العالمية والحكومة الإيطالية وتباطؤ الاقتصاد.

وساعد تعاف في أسهم قطاع السيارات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الارتفاع 0.4 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش .

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.32 % بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.37 % والمؤشر داكس الألماني 0.6 %.