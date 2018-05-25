الأسهم الأوروبية تنخفض في بداية تعاملاتها اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية اليوم لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مارس بفعل مخاوف بشأن مباحثات حول التجارة العالمية والحكومة الإيطالية وتباطؤ الاقتصاد.
وساعد تعاف في أسهم قطاع السيارات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الارتفاع 0.4 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش .
وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.32 % بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.37 % والمؤشر داكس الألماني 0.6 %.
GMT 06:46 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوصعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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