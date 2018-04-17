تعهدت الصين الثلاثاء بحماية "الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية" بعد قرار الولايات المتحدة معاقبة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية "زد.تي.إي" بدعوى كذبها في تحقيق أجرته السلطات الأمريكية بشأن علاقات تجارية غير مشروعة مع كوريا الشمالية وإيران.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على إيجاد بيئة تشريعية "نزيهة وعادلة ومستقرة" للشركات الصينية، وذلك بعد ساعات من قرار الإدارة الأمريكية منع كل الشركات الأمريكية من بيع أي تكنولوجيا لشركة "زد.تي.إي" لمدة 7 سنوات.