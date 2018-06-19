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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الثلاثاء

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ليرة لبنانية
الرباط - العرب اليوم

1 ليرة لبنانية = 0.0063 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 158.3025 ليرة لبنانية

اقتصاد عاجل
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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الثلاثاء تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الثلاثاء



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تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الثلاثاء تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الثلاثاء



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