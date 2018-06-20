تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار البحريني الأربعاء

1 دينار بحريني = 25.2867 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 0.0395 دينار بحريني
GMT 09:08 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الأربعاء
GMT 09:05 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الكويتي الأربعاء
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني الأربعاء
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار العراقي الأربعاء
GMT 08:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري الأربعاء
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك