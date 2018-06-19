تعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار العراقي الثلاثاء

1 دينار عراقي = 0.0080 درهم مغربي
1 درهم مغربي = 125.0844 دينار عراقي
GMT 09:06 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الليرة اللبنانية الثلاثاء
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ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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