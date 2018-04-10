قيمة بيتكوين تهبط إلى أقل من 7000 دولار

انخفض سعر العملية الرقمية المشفرة بيتكوين بأكثر من 6% أمس الاثنين، لتصبح قيمتها أقل من 7000 دولار أمريكي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية في 17 أبريل (نيسان) الحالي.
GMT 13:26 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل بيتكوين الاحد
GMT 12:38 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل بيتكوين السبت
GMT 06:29 2018 الخميس ,05 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل بيتكوين الخميس
GMT 07:26 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانسعر الدرهم الإماراتي مقابل بيتكوين الثلاثاء
GMT 14:14 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرعملة بيتكوين الرقمية تكسر حاجز 11 ألف دولار لأول مرة
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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