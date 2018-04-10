قيمة بيتكوين تهبط إلى أقل من 7000 دولار

انخفض سعر العملية الرقمية المشفرة بيتكوين بأكثر من 6% أمس الاثنين، لتصبح قيمتها أقل من 7000 دولار أمريكي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية في 17 أبريل (نيسان) الحالي.