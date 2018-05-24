مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على تراجع

تراجع مؤشر الأسهم اليابانية " نيكي " لأدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الخميس متأثراً بانخفاض الشركات المصنعة للسيارات بعدما فتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا محليا بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يؤدي لفرض رسوم جمركية جديدة.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة ليغلق عند 22437.01 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من مايو أيار.كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 1775.65 نقطة.