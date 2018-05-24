مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على تراجع

تراجع مؤشر الأسهم اليابانية " نيكي " لأدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الخميس متأثراً بانخفاض الشركات المصنعة للسيارات بعدما فتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا محليا بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يؤدي لفرض رسوم جمركية جديدة.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة ليغلق عند 22437.01 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من مايو أيار.كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 1775.65 نقطة.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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