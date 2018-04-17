سعر الجنية المصري مقابل الدينار البحرينى الثلاثاء

دينار البحرينى = 46.8933 جنية المصري
جنية المصري = 0.0213 دينار البحرينى
GMT 08:46 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الدينار الأردني الثلاثاء
GMT 08:41 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانسعر الجنية المصري مقابل الريال العماني الثلاثاء
GMT 23:55 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الفرنك الجيبوتي الإثنين
GMT 23:53 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار التونسي الإثنين
GMT 23:51 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانتعرف علي سعر الدرهم المغربي مقابل الشلن الصومالي الإثنين
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
أرسل تعليقك