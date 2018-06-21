تعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الدرهم الإماراتي الخميس

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GMT 10:38 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومؤشر سوق مسقط يغلق تداولات الخميس مرتفعًا
GMT 10:36 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في محافظة الحديدة
GMT 10:32 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالصليب الأحمر الدولي يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية
GMT 10:29 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تطالب بوقف معاناة النازحين الفلسطينيين
GMT 10:23 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوبورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض
GMT 10:12 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوقوات حفتر تعلن استعادة السيطرة على منشأتين نفطيتين في ليبيا
GMT 10:11 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصرح أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمواجهة نزعات إيران العدوانية في الشرق الأوسط
GMT 10:09 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيوالعاهل الأردني يصرح لا سلام في المنطقة دون إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس
أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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