مؤشر الأسهم اليابانية يغلق مرتفعًا

اغلق مؤشر الاسهم الياباني القياسي نيكي على ارتفاع عقب معاملات متقلبة ببورصة طوكيو اليوم مدعوما بتغطية مراكز مدينة متأخرة بعد موجة بيع في وقت سابق من الجلسة وتعاف أوسع نطاقا في معنويات المنطقة مع انتعاش الأسهم الصينية بعد تراجع كبير في الجلسة السابقة.

وصعد نيكي 1.2 بالمئة ليغلق عند 22555.43 نقطة بعد تكبده خسائر في وقت سابق من اليوم وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1752.75 نقطة.