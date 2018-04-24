صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49ر148 نقطة أو ما يعادل 67ر0% ليصل إلى 53ر22236 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 49ر13 نقطة، أو77ر0% ، ليصل إلى 28ر1764 نقطة