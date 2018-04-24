صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
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صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

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العرب اليوم - صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

الأسهم اليابانية
طوكيو - العرب اليوم

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49ر148 نقطة أو ما يعادل 67ر0% ليصل إلى 53ر22236 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 49ر13 نقطة، أو77ر0% ، ليصل إلى 28ر1764 نقطة

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صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



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صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



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