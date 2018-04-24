أسعار الذهب ترتفع وتظل قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن سلبا جراء ارتفاع الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1327.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1329.20 دولار للأوقية.