صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود. وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 58ر202 نقطة، أو ما يعادل 90ر0% ، ليصل إلى 76ر22699 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 53ر11 نقطة، أو ما يعادل 65ر0% ، ليصل إلى 15ر1789 نقطة.