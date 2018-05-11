ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال جلسة الجمعة، بدعم من بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة حدت من المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فضلا عن نتائج أرباح جيدة لعدد من الشركات. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.16 بالمئة إلى 22758.48 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من فبراير شباط عند 22769.16 نقطة. وزاد المؤشر 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة إلى 1794.96 نقطة.