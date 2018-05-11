ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال جلسة الجمعة، بدعم من بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة حدت من المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فضلا عن نتائج أرباح جيدة لعدد من الشركات. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.16 بالمئة إلى 22758.48 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من فبراير شباط عند 22769.16 نقطة. وزاد المؤشر 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة إلى 1794.96 نقطة.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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