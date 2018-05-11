الذهب يتراجع مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال جلسة الجمعة، مع ارتفاع الدولار قليلا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1318.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل نيسان عند 1322.76 دولار في الجلسة السابقة.

بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران نحو 0.2 بالمئة إلى 1319.10 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم، لكنه ما زال دون أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله بوم الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.70 دولار للأوقية، بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 921.90 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 أبريل نيسان عند 927.20 دولار للأوقية، الخميس. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 992.97 دولار للأوقية بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1002.10 دولار للأوقية في الجلسة السابق