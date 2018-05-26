مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تباين مع نهاية تعاملاتها.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضاً بمقدار 58.67 نقطة، ما يعادل 0.24% ، ليصل إلى 24753.09 نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 6.43 نقطة، ما يعادل 0.24% ، ليصل إلى 2721.33 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 9.43 نقطة ، ما يعادل 0.13%، ليصل إلى 7433.85 نقطة.