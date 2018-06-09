سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت
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سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت

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العرب اليوم - سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت

دينار ليبي
صنعاء - العرب اليوم

1 دينار ليبي = 184.7232 ريال يمني
1 ريال يمني = 0.0054 دينار ليبي

 

اقتصاد عاجل
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سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت



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سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت سعر الريال اليمني مقابل الدينار الليبي السبت



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