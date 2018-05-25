الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 75.05 نقطة ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 24811.76 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.53 نقطة ما يعادل 0.20%، ليصل إلى 2727.76 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 1.53 نقطة، ما يعادل 0.02%، ليصل إلى 7424.43 نقطة.