مؤشر الأسهم اليابانية نيكي ينخفض 0.25% في بداية تعاملته

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية تعاملات اليوم في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وهبط المؤشر 0.25% إلى 22380.22 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.32% إلى 1770.02 نقطة.