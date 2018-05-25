تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على تباين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 19ر20 نقطة، أو ما يعادل 09ر0% ، ليصل إلى 20ر22457 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 68ر3 نقطة، أو ما يعادل 21ر0% ، ليصل إلى 97ر1771 نقطة.