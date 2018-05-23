مؤشر الأسهم اليابانية يتكبد أكبر خسائر خلال الشهرين

تكبدت الأسهم اليابانية أشد خسائرها في شهرين اليوم الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جددت المخاوف بشأن الخلافات التجارية مما أضر بمصنعي الصلب وشركات الشحن وآخرين.

وهوى المؤشر نيكي القياسي 1.2 بالمئة إلى 22690 نقطة بعد أن انخفض إلى 22650 في وقت سابق وهو أقل مستوى له خلال اليوم منذ 11 مايو .

وتعرضت أسهم شركات الشحن لضغوط حيث فقد سهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 2.8 بالمئة وانخفض سهم كاوازاكي كايسن 2.9 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع الصلب 1.4 بالمئة مع هبوط سهم جيه.اف.إي القابضة 3.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1797 نقطة وسط أداء متفوق للأسهم الصغيرة على الكبيرة.