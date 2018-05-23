مؤشر الأسهم اليابانية يتكبد أكبر خسائر خلال الشهرين

تكبدت الأسهم اليابانية أشد خسائرها في شهرين اليوم الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جددت المخاوف بشأن الخلافات التجارية مما أضر بمصنعي الصلب وشركات الشحن وآخرين.
وهوى المؤشر نيكي القياسي 1.2 بالمئة إلى 22690 نقطة بعد أن انخفض إلى 22650 في وقت سابق وهو أقل مستوى له خلال اليوم منذ 11 مايو .
وتعرضت أسهم شركات الشحن لضغوط حيث فقد سهم ميتسوي أو.اس.كيه لاينز 2.8 بالمئة وانخفض سهم كاوازاكي كايسن 2.9 بالمئة.
وانخفض مؤشر قطاع الصلب 1.4 بالمئة مع هبوط سهم جيه.اف.إي القابضة 3.5 بالمئة.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1797 نقطة وسط أداء متفوق للأسهم الصغيرة على الكبيرة.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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