سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو الاربعاء
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سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو الاربعاء

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العرب اليوم - سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو الاربعاء

يورو
دبي - العرب اليوم

1 يورو = 4.3141 درهم إماراتي
1 درهم إماراتي = 0.2318 يورو

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سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو الاربعاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل اليورو الاربعاء



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لوبيتا نيونغو تخطف الأنظار بفستانها الأصفر

نيويورك ـ مادلين سعاده

ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم

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