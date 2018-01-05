سعر الدينار التونسي مقابل ريال سعودي الجمعة

1 ريال سعودي = 0.6526 دينار تونسي
1 دينار تونسي = 1.5322 ريال سعودي
GMT 12:33 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرسعر الدينار الكويتي مقابل ريال سعودي الأربعاء
GMT 05:32 2017 الخميس ,14 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل ليرة لبنانية الخميس
GMT 23:37 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل جنيه مصري السبت
GMT 23:37 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرسعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي السبت
GMT 10:52 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرتعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الثلاثاء
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
أرسل تعليقك