مؤشر نيكي الياباني ينخفض 1.37% في بداية تعاملاته

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية تعاملات اليوم في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط نيكي 1.37% إلى 22051.97 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32 % إلى 1738.54 نقطة.