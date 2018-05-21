صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم.

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 18ر112 نقطة، أو 49ر0%، ليصل إلى 54ر23042 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 59ر3 نقطة، أو 20ر0%، ليصل إلى 84ر1818نقطة.