الرئيس البيروفي يدعو رجال الأعمال بالدول االأميركية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية

دعا الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا رجال الأعمال بالدول الأمريكية إلى العمل مع الحكومات لتعزيز التنمية الاقتصادية و الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد الذي يهدد التنمية في المنطقة.
وقال فيزكارا في كلمة له خلال افتتاح قمة الأعمال الثالثة للأمريكيتين أمس الخميس في العاصمة ليما :" إن السياق الحالي الذي يتسم بنمو عالمي ضعيف وتزايد انعدام ثقة المواطنين في السلطات و الشركات بسبب قضايا الفساد لم يضر فقط بالاقتصاد، بل أيضا بالحكامة الديمقراطية في البلاد".
و أضاف الرئيس البيروفي خلال هذا اللقاء، الذي يسبق انعقاد قمة الأمريكيتين الثامنة أن "هذه العوامل تؤثر علينا بشكل سلبي وقد أضعفت نمونا وتطورنا و لهذا السبب يطالب المواطنون باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الوضعية".
و أشار إلى أنه يتعين على دول المنطقة تعزيز تطوير الكفاءات لإيجاد فرص النمو، وهو الشيء الذي يجب أن يكون بالموازاة مع المشاريع الخاصة، مشددًا على ضرورة معالجة مشكلة الفساد بشكل حاسم و تعزيز ثقافة النزاهة.
ومن المتوقع أن يرفع المشاركون في قمة الأعمال الثالثة للأمريكيتين، التي ينظمها البنك الأمريكي للتنمية، مجموعة من التوصيات إلى رؤساء الدول والحكومات خلال القمة الثامنة للأمريكيتين التي تنطلق أعمالها اليوم الجمعة.
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