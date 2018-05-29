سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء
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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء

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العرب اليوم - سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء

دينار جزائري
دبي - العرب اليوم

1 دينار جزائري = 0.0315 درهم إماراتي

1 درهم إماراتي = 31.7959 دينار جزائري

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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء



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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الجزائري الثلاثاء



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نيويورك ـ مادلين سعاده

نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول

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