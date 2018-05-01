سعر الريال سعودي مقابل اليورو الثلاثاء

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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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