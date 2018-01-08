سعر الريال القطري مقابل دينار ليبي الاثنين

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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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