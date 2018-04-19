سعر الجنية المصري مقابل الدولار امريكي

دولار امريكي = 17.6600 جنية المصري
جنية المصري = 0.0566 دولار امريكي
GMT 06:22 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانسعر الريال سعودي مقابل الين اليابانى
GMT 06:21 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانسعر الريال سعودي مقابل الدولار الأسترالى
GMT 06:19 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانسعر الريال سعودي مقابل الفرنك السويسري
GMT 06:15 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الكندى
GMT 06:13 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانسعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
أرسل تعليقك