البورصة الأردنية تنخفض 1.66% في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.66 % ،لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2100.2 مقارنة بـ 2096.0 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.1 مليون دينار أردني مقارنة بـ 2.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 40.5% .

كما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.5 مليون دينار أردني ، مقارنة بـ 14.6 مليون دينار للأسبوع السابق، وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم بلغ 17.3 مليون سهم، نفذت من خلال 7825 صفقة.